TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sunan Kalijaga Murka Lihat Perlakuan Salmafina Sunan ke Jennifer Jill Istri Ajun Perwira.

Salmafina Sunan baru saja mengunggah foto bersama Jennifer Jill Armand Supit atau Jennifer Supi bersama sang suami, Ajun Perwira di Instagram.

Dalam foto yang diunggah pada Sabtu (13/7/2019) dini hari, Salmafina Sunan atau yang akrab disapa Alma terlihat memeluk Jennifer dari belakang.

Putri pengacara Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan ini tersenyum sambil memejamkan matanya.

Dalam keterangan fotonya, Salmafina Sunan menyebutkan satu kata yang menggambarkan istri Ajun Perwira, Jennifer Jill dengan panggilan 'Mami'.

Sontak postingan tersebutpun bak menjadi boomerang antara Salmafina Sunan dan ayahnya Sunan Kalijaga.

Seperti pemberitaan sebelumnya, hubungan antara Sunan Kaligaja dan anaknya Salmafina Sunan sedikit tak harmonis karena permasalahan pribadi yang dilakukan oleh Alma.

Melihat tulisan Salmafina Sunan yang menyebut Jennifer Jill 'Mami' membuat Sunan Kalijaga murka.

Ia bahkan memaksa Salmafina Sunan pulang karena ibunya sudah 2 hari sakit.

"Mami? pulang kak @salmafinasunan ibu sudah 2 hari sakit," katanya.

"Orang yang di foto bersama kamu itu siapa? Bukan ibu kamuu," tulisnya lagi.

• Deretan Aksi Kontroversi Salmafina Sunan, Menikah Muda hingga Mabuk dan Pindah Keyakinan

• Salmafina Sunan Ingin Punya Anak Tanpa Suami, Cari Pendonor Sperma

• Inikah Sosok Pengganti Ayu Ting Ting di Brownis? Cantik Mana dengan Ibu Bilqis

"@salmafinasunan ibu sudah 2 hari sakit mikirin kamu," ujar Sunan Kalijaga melalui kolom komentar.

Postingan Salmafina Sunan di Istagramnya (Instagram@tantee_rempoong_official)

Melalui penelusuran Sripoku.com dari laman Instagramnya Salmafina Sunan, komentar sang ayah sudah tak ada lagi karena ia memilih menutup kolom komentar.

Di lain sisi, Jennifer Jill juga mengunggah foto yang sama bersama Salmafina Sunan di Instagram pribadinya.

Melalui keterangan Instagram, Jennifer menuliskan ia menyebut Salmafina Sunan sebagai adik kecilnya.

Tak hanya itu, Jennifer juga menuliskan bahwa Alma tidak sendirian dan semua mencintai gadis berusia 19 tahun ini.

"With my very little little sister @salmafinasunan. You are not alone darling Salma. We all love you.