Drama Korea

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Drakor Terpopuler Minggu ini. Ceritanya Bagus Banget!

Buat penggemar drakor atau drama Korea My Absolute Boyfriend, simak sinopsis dan download drama Korea My Absolute Boyfriend

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Drakor Terpopuler Minggu ini. Ceritanya Bagus Banget!
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Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Drakor Terpopuler Minggu ini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar drakor atau drama Korea My Absolute Boyfriend, simak sinopsis dan download drama Korea My Absolute Boyfriend.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea My Absolute Boyfriend?

My Absolute Boyfriend adalah serial televisi Korea Selatan yang didasarkan pada serial manga Jepang yang bernama sama.

Drakor atau drama Korea ini dibintangi oleh Yeo Jin Goo, Bang Min Ah dan Hong Jong Hyun.

Drama korea ini disiarkan di SBS TV pada 15 Mei 2019 menggantikan Big Issue.

Drama ini akan menceritakan seputar Eom Da Da (Bang Min Ah) yang bekerja sebagai penata rias untuk efek khusus.

Karena ia memiliki bekas luka akan percintaan di masa lalu, kini Da Da memiliki hati yang dingin.

Ia memiliki robot humanoid yang diberi nama Young Goo (Yeo Jin Goo).

Robot ini diprogram untuk menjadi pacar yang sempurna untuknya.

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Young Goo adalah Zero Nine, teknologi rahasia yang diketahui di dunia hanya ada sekitar 0,001 persen saja.

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My Absolute Boyfriend
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Drama Korea
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
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