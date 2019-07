TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh dan download MP3 lagu A Whole New World versi Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, Ferdi.

Selain itu, kamu juga akan menjumpai lirik A Whole New World dan video klip A Whole New World.

Anak-anak komedian terkenal Sule yang terdiri dari Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdi merilis cover lagu A Whole New World beserta video klipnya.

Tak ayal, lagu versi anak-anak Sule tersebut langsung menduduki posisi 4 trending YouTube semenjak dipublikasi pada 13 Jul 2019 melalui kanal YouTube Rizky Febian.

Hingga kini, lagu tersebut sudah ditonton mencapai 1.3 juta kali pengguna YouTube.

Lirik lagu A Whole New World

I can show you the world

Shining, shimmering splendid

Tell me, princess, now when did

You last let your heart decide?