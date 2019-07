TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu Huh Gak berjudul Because of You OST Angel’s Last Mission Love.

Lagu Because of You ini dirilis pada 12 Juni 2019.

Kali ini Huh Gak merilis lagunya yang merupakan salah satu soundtrack dalam drama Korea Angel’s Last Mission Love.

Lagu ini juga diunggah di saluran YouTube 1TheK pada 12 Juni 2019.

Berikut lirik Because of You

I just fall in love

oneuldo nae an-e sal-a eum

neoleul mannan geu hulo

salang-ilaneungeol algo neukkyeoss-eo

I just fall in love

oneuldo neoleul saeng-gaghae

eogjilo daleun saeng-gag-eul hae bondedo

dan han salamman nae nun-e boyeoyo

because of you you

If you leave me, I’m broken in my heart

because of you you

always

neul nae gyeot-e meomulleojwo

eonjena jikyeojulge

eonjena neol salanghae to you

I just fall in love

oneuldo neoleul salanghae

seolleneun nae mam gamchulyeo hae bondedo

dan hansalamman nae nun-e boyeoyo