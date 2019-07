TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu O.WHEN berjudul Stay OST Angel’s Last Mission Love.

Lagu Stay dari O.WHEN merupakan single yang didistribusikan oleh label Victory contents co., ltd.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube 1TheK pada tanggal 19 Juni 2019.

Stay merupakan salah satu lagu dalam drama Korea Angel’s Last Mission Love.

Selain lagu Chai berjudul Oh My Angel, Stay ini juga banyak dicari terutama oleh penggemar drama Korea Angel’s Last Mission Love.

Berikut lirik lagu Stay

kkum sok eodi seon deus

neol bon geosman gata eum

jeomjeom keojyeoman ga neoraneun jageun sesang

du nuneul gamado neol neukkil su isseo eum

idaero yeongwonhi kkaeji anhasseumyeon

With you

Woo Woo Just Stay

naege meomulleo jwo I’m here

Woo Woo I’ll Stay

jigeumcheoreomman neul Just You & I

maeil sumeul swideut neol baraboneun ge joha

neowa hamkkeramyeon

i sesang eodideun Just like heaven

eum

Woo Woo Just Stay

nae gyeote isseo jwo I’m here

Woo Woo I’ll Stay

ne gyeote isseulge Always Oh