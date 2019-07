Sinopsis The Secret Life of My Secretary Episode 25 dan 26 Kamis 18 Juli 2019 di Trans TV.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sinopsis The Secret Life of My Secretary episode 25 dan 26 Kamis 18 Juli 2019 di Trans TV.

The Secret Life of My Secretary merupakan pengganti untuk drama Korea Strong Woman Do Bong Soon yang sebelumnya tayang di Trans TV.

Drakor The Secret Life of My Secretary tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 18.00 WIB di Trans TV.

Selain di Trans TV, cerita The Secret Life of My Secretary juga bisa ditonton melalui live streaming Trans TV.

Berikut tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea The Secret Life of My Secretary.

Live Streaming Drama Korea The Secret Life of My Secretary Trans TV

Drama Korea terbaru bertajuk The Secret Life of My Secretary tayang Selasa 2 Juli 2019 di Trans TV.

Drama Korea ini disutrdarai oleh Lee Gwang Young dengan jumlah episode sebanyak 32 dengan durasi masing-masing 30 menit.

Film drama Korea ini diperankan oleh Jang So Yeon, Han Ji Sun, Son San, Choi Yoon Ra, Kim Min Sang.

Dalam cerita The Secret Life of My Secretary episode 25, Do Min Ik kecewa dengan Gal Hee dan akhirnya memutuskan untuk memecatnya.