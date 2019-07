Ilustrasi. Download Film Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Simak Sinopsis dan Cara Streaming via Ponsel.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar film detektif Sherlock Holmes, berikut cara unduh atau download film Sherlock Holmes: A Game of Shadows dan streaming film Sherlock Holmes: A Game of Shadows via ponsel.

Selain itu, kamu juga bisa menyimak sinopsis Sherlock Holmes: A Game of Shadows dalam artikel ini.

Sherlock Holmes: A Game of Shadows merupakan film aksi Amerika yang dirilis pada 2011.

Film Sherlock Holmes: A Game of Shadows disutradarai Guy Ritchie serta diproduksi oleh Joel Silver, Lionel Wigram, Susan Downey, dan Dan Lin .

Film ini adalah sekuel lajutan dari film Sherlock Holmes di tahun 2009.

Film ini menampilkan karakter Sherlock Holmes bersama Dr John Watson, yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle.

Adapun, penulisan skenario film ditulis oleh Michele Mulroney dan Kieran Mulroney.

Robert Downey Jr dan Jude Law memainkan peran mereka sebagai Holmes dan Watson.

• Sinopsis dan Download Film Sherlock Holmes: A Game of Shadows, Aksi Keren Detektif ala Robert Downey

Setelah dirilis, film ini menerima tinjauan beragam dari kritik.

Tetapi, sukses secara komersial, dengan pendapatan kotor di seluruh dunia lebih dari 545 juta dolar Amerika Serikat (AS).