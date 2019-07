TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu L Infinite berjudul Drawing You Out Tonight OST Angel’s Last Mission Love.

Drawing You Out Tonight merupakan salah satu soundtrack lagu yang terdapat dalam drama Korea Angel’s Last Mission Love.

Angel's Last Mission Love adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Shin Hye Sun, Kim Myung Soo, Lee Dong Gun, Kim Bo Mi, Do Ji Won, dan Kim In Kwon.

Lagu Drawing You Out Tonight dirilis pada tanggal 5 Juni 2019.

Berikut lirik lagu Drawing You Out Tonight

chagaun baramsoriga

naebang changmune daheul ttae

salmyeosi naege wassdeon neol saenggakhae

cheoncheonhi jogeumssik nega

nae mam muneul jeomjeom dudeuril ttaee

geuttae jjeum

arassneunjido molla na

apeuro maeil bam na

ne saenggageuro jogeumssik gadeuk chal georan geol

byeol tteoreojineun i bam

honja neol tteoollyeo boda

aryeonhaejineun i mam neodo alkka

beojkkocci heutnallineun bam

dalbit ttatteushan baram

geu arae honja neol geurineun bam

chagawossdeon bamgonggiga

naui du ppyameul seuchil ttae

salmyeosi naege wassdeon neol saenggakhae