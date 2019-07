Promo Kasur Florence dan King Koil di Chandra Superstore Tanjungkarang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Duta Abadi Primantara menggulirkan program spesial untuk pembelian kasur Florence dan King Koil selama pameran bersama Mattras Intan Gallery di Chandra Superstore tanggal 15 - 28 Juli 2019.

SPG DAP Echa mengatakan, program yang diberikan adalah Special Price untuk kasur Florence tipe Genoa ukuran 160x200 Rp 6.700.000 bonus 2 bantal dan 2 guling.

Kemudian Florence tipe Livorno ukuran 160x200 satu set Special Price hanya Rp 10 juta ditambah bonus 2 bantal dan 2 guling.

"Untuk Florence tipe Sisilia ukuran 160x200 satu set dapat tambahan ekstra bonus mattress protector dan travel bed. Bonus 2 bantal dan 2 guling juga tetap dapat," jelasnya kepada Tribun di area pameran, Selasa (16/7/2019).

Masih untuk Florence, dapatkan harga spesial Rp 4,5 juta untuk kasur anak-anak tipe Luxury ukuran 120x200, bonus 1 bantal dan 1 guling.

Ada juga harga khusus hanya selama pameran Rp 8,5 juta untuk kasur 3 in 1 Smile Kids ukuran 120x200, bonus 2 banyal dan 2 guling.

Selanjutnya adalah kasur King Koil, untuk tipe World Endorsed dapat program menarik free divan dan sandaran, bonus 2 bantal, 2 guling serta 1 mattress protector.

King Koil tipe Chiro Endorsed pembelian kasurnya saja (mattress only) ada promo One Price, beli kasur ukuran 180x200 hanya bayar seharga ukuran 160x200.

"Kemudian free divan dan free sandaran untuk King Koil tipr Grand Classic, bonusnya 2 bantal, 2 guling dan 1 mattress protector. Jadi untuk konsumen, segera kunjungi dan dapatkan harga terbaik serta promo terbaik hanya selama pameran Mattras Intan Gallery bersama DAP di Chandra Superstore Tanjungkarang," imbuh Echa.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)