14 Kasus Berhasil Diungkap Polda Lampung Selama 12 Hari Operasi Sikat Ketupat 2019

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Selama 12 hari berlangsung pelaksanaan Operasi Sikat Ketupat 2019, Polda Lampung ungkap 14 kasus.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dit Krimum) Polda Lampung Kombes Pol Barly Ramadany mengatakan khusus untuk Polda Lampung dalam pelaksanaan operasi sikat telah mengungkap 14 kasus.

"Jadi ini merupakan hasil kerja keras dari anggota khususnya Tim Jatanras Polda Lampung," ungkapnya, Rabu 17 Juli 2019.

Barly mengatakan, ungkap kasus yang disampaikan baru sebagian saja lantaran operasi sikat masih berjalan.

"Jadi dari tanggal 5 hingga tanggal 12 Juli pelaksanaan operasi sikat kami berhasil mengungkap kasus sebanyak 14 perkara," ucapnya.

Adapun 14 perkara ini meliputi Curas (Pencurian dengan Kekerasan) sebanyak 7 kasus, Curat (Pencurian dengan Pemberatan) sebanyak 6 kasus, kepemilikan senjata api sebanyak 1 kasus.

"Dari 14 kasus ini kami amankan 9 tersangka, diantaranya dua TO (target operasi) dan tujuh non TO," bebernya.

Barly pun mengaku ada penurunan aksi kejahatan setelah pihaknya melaksanakan operasi sikat krakatau.

"Tren kejahatan mengalami penurunan dibanding dengan aksi kejahatan sebulan sebelum operasi sikat, dan dalam operasi sikat pengungkapan meningkat," tegasnya.

