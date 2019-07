Download MP3 Lagu OneRepublic Berjudul Resceu Me, Trending YouTube!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu OneRepublic berjudul Resceu Me

OneRepublic kembali dengan single dan video klip baru berjudul Rescue Me.

Lagu itu ditulis dan produseri oleh Ryan Tedder, Brenz Kutzle.

Lagu yang bercerita tentang bahwa di dalam persahabatan saling memberi dan menerima.

Akan tetapi terkadang manusia berpikir apakah yang mereka beri akan sama jumlahnya dengan apa yang mereka terima.

Videk klip Rescue Me mengambil lokasi syuting di Silverton, Oregon, Amerika Serikat dengan Cody Bingham dari Dancing with the Stars:Junior sebagai bintangnya.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube OneRepublic pada tanggal 16 Mei 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube OneRepublic telah ditonton sebanyak 29 juta kali.

Berikut lirik lagu Resceu Me

Would you rescue me

Would you take my call when I start to crack

Would you rescue me

Would you rescue me

Would you rescue me when I'm by myself

When I need your love, if I need your help

Would you rescue me

Would you rescue me