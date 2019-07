Kata-kata Bijak Bergambar dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Dapat Memotivasi Langkah di Kehidupanmu

Meraih kesuksesan, tak luput dari tetesan keringat pada setiap harinya.

Hal tersebut adalah peluang untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kamu bisa terus mendekati target di dalam kehidupanmu tersebut.

Namun, bekerja keras setiap hari dapat membuat lelah, stress, bahkan kehilangan motivasi.

Padahal, motivasi kerja sangat diperlukan agar kita bisa mengeluarkan performa terbaik atas pekerjaan.

Oleh karena itu, istirahat juga merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari rutinitas bekerja.

Tatkala kamu saat ini kamu tengah merasa lelah, jenuh bahkan kehilangan motivasi, cobalah hentikan sejenak rutinitasmu tersebut.

Cobalah untuk mencari tempat yang nyaman untuk membaca kata-kata motivasi kerja inspiratif berikut ini.

Berikut kata-kata bijak bergambar dalam bahasa Inggris dan artinya, yang dapat memotivasi setiap langkah di hidupmu.

1.) “Say yes more than no!”

- "Katakan ya lebih dari tidak!"

2.) “Why stop dreaming when you are awake?”