Makin Mesra, Lihat Gaya Irish Bella dan Ammar Zoni Ketika Nyanyi Bareng. Jangan Baper Ya..

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pascamenikah dengan Ammar Zoni, Irish Bella terlihat sangat bahagia dan sering memamerkan kemesraannya dengan sang suami tercinta.

Di setiap kesempatan Ibel, sapaan akrab Irish Bella dan suaminya Ammar Zoni, selalu terlihat kompak dan mesra.

Tak pelak kemesraan pemeran Suci dalam sinetron Cinta Suci SCTV itu dengan suaminya membuat publik baper.

Baik Ibel maupun Ammar Zoni tak sungkan untuk membagikan kemesraannya ke khalayak publik melalui akun Instagram pribadi masing-masing.

Terlebih, saat ini Irish Bella tengah mengandung anak dari Ammar Zoni dan sudah memasuki usia tiga bulan kandungan.

Pada Selasa 16 Juli 2019, Irish Bella kembali membagikan kemesraannya dengan sang suami, Ammar Zoni.

Dari unggahan instastories Instagramnya, @_irishbella_, terlihat Ibel dan suaminya Ammar Zoni sedang berada dalam mobil.

Keduanya pun terlihat mesra dengan bernyanyi bersama lagu How Deep Is Your Love yang dipopulerkan oleh Bee Gees.

• Terungkap Ternyata Irish Bella Pernah Cemburu Berat dengan Nia Ramadhani, Sampai Marah Besar

• Giliran Irish Bella yang Dikerjai Ammar Zoni, Begini Reaksi Ibel

Irish Bella dan Ammar Zoni (Kolase Instastories Instagram @_irishbella_)

Selalu ingin berdua