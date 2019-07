Penanganan Stunting, Lamteng Nomor Tiga Terbaik Tingkat Kabupaten

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SEPUTIH RAMAN - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung, Reihana menyebut, diskes provinsi hanya bisa menangani 30 persen masalah kesehatan.

Hal itu disampaikan Reihana, saat memberikan sambutan grand opening percepatan pencegahan stunting, di aula Great Giant Food, Rabu (17/7). Untuk itu, dalam penanganan kesehatan 70 persen peran serta pihak swasta sangat diharapkan mampu ikut memberikan penanganan seperti yang dilakukan oleh Great Giant Food.

Khusus untuk penanganan stunting, kata Reihana, dari total 42 persen penanganan, total 27 persen sudah mampu tertangani.

Reihana mengatakan, untuk mengakomodir pihak perusahan dan swasta dalam penanganan stunting, saat ini Lampung sudah mempunyai Lampung Stunting Agency (LSA).

"Kita bisa akomodir Great Giant Food untuk ikut bersama-sama pihak lainnya dalam menangani stunting. Di LSA kita punya data stunting seluruh Lampung By Name By Address," bebernya.

Dari 34 provinsi di Indonesia, penderita stunting di provinsi bergelar Sai Bumi Ruwa Jurai itu saat ini ada di peringkat ke-10, dalam hal efektifitas penanganan.

"Kita akan sama-sama bahu membahu menyongsong bonus demografi pada 2030 mendatang, sehingga tidak ada lagi generasi yang tidak produktif, Stunting tidak bisa diobati tetapi harus dicegah. Stunting bukan gizi buruk melainkan gagal tumbuh," ujar Reihana.

Perwakilan Kementerian Kesehatan Irwan Syah mengatakan, Lampung Tengah masuk dalam 100 kabupaten/kota se-Indonesia yang penderita stunting-nya tertinggi.

Irwan Syah menjelaskan Lampung menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dalam hal pencegahan anak kerdil tersebut. "Lampung menjadi salah satu perhatian 100 kabupaten/kota. Data kita ada sebanyak 10 kecamatan yang difokuskan untuk pencegahan stunting," bebernya.