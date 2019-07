Anda Furniture Launching Produk Terbaru Kangaroo Kasur Brain Ecoil

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Toko Anda Furniture yang beralamat di Jln. H Said No 7 B, Bandar Lampung melaunching produk premium terbaru Kangaroo yakni brand Ecoil untuk konsumen setianya.

Produk ini sudah bisa didapatkan di Anda Furniture mulai tanggal 18 Juli 2019.

Owner Toko Anda Furniture Felicia mengatakan, kasur brand Ecoil dari Kangaroo ini sudah menggunakan bahan latex dan foam encasement serta garansi 15 tahun.

"Tersedia banyak pilihan ukuran mulai dari 120, 160, 180 dan 200. Semuanya ready stock di Anda Furniture untuk brand Ecoil ini," jelasnya saat ditemui Tribun, Kamis (18/7) siang.

Masih dari produk Kangaroo, lanjut Felicia, kini juga tersedia kasur anak-anak 2 in 1 3 dimensi dari Kangaroo di Anda Furniture dengan bermacam-macam motif lucu seperti The Giraffe, Little Catty, Panda, Sweet Little Catty, Paris, The Raider dan motif lainnya dengan warna-warna yang menarik.

Selain menghadirkan brand baru dari Kangaroo, Anda Furniture juga memberikan promo diskon sampai dengan 70 persen untuk produk tipe premium dari Kangoroo yakni Madison dan Legacy, stok terbatas.

Sedangkan untuk produk lainnya seperti produk dari King Koil, Serta dan Florence ada penawaran harga terbaik di Anda Furniture.

Untuk pembelian secara kredit ada penawaran spesial dari Kredit Plus berupa cicilan dengan bunga nol persen selama 6 bulan.

"Promo ini berlaku sampai akhir bulan Juli 2019. Jadi untuk masyarakat segera kunjungi Anda Furniture atau hubungi 0721 265 392 dan dapatkan promo serta harga terbaik untuk berbagai kebutuhan furniture yang kami sediakan," imbuh dia.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)