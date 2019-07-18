Drama Korea

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend, Drakor Terpopuler Minggu Ini

Buat penggemar drakor atau drama Korea My Absolute Boyfriend, simak sinopsis dan download drama Korea My Absolute Boyfriend

Download Drama Korea My Absolute Boyfriend, Drakor Terpopuler Minggu Ini
Viu
Download Drama Korea My Absolute Boyfriend Drakor Terpopuler 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar drakor atau drama Korea My Absolute Boyfriend, simak sinopsis dan download drama Korea My Absolute Boyfriend.

Bagaimanakah sinopsis drama Korea My absolute boyfriend?

My Absolute Boyfriend adalah serial televisi Korea Selatan yang didasarkan pada serial manga Jepang yang bernama sama.

Drakor atau drama korea ini dibintangi oleh Yeo Jin Goo, Bang Min Ah dan Hong Jong Hyun.

Drama korea ini disiarkan di SBS TV pada 15 Mei 2019 menggantikan Big Issue.

Saat ini drakor My Absolute Boyfriend masuk ke dalam drama Korea terpopuler minggu ini.

Drama ini akan menceritakan seputar Eom Da Da (Bang Min Ah) yang bekerja sebagai penata rias untuk efek khusus.

Karena ia memiliki bekas luka akan percintaan di masa lalu, kini Da Da memiliki hati yang dingin.

Ia memiliki robot humanoid yang diberi nama Young Goo (Yeo Jin Goo).

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Robot ini diprogram untuk menjadi pacar yang sempurna untuknya.

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download drama Korea My Absolute Boyfriend
drakor
Drakor Terpopuler Minggu Ini
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
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