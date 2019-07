TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu DAY6 berjudul Time of Our Life.

Band DAY6 kembali dengan warna warni serta semangat musim panas dalam video musik Time of Our Life.

Lagu itu termuat dalam mini album terbaru bertitel The Book of US: Gravity yang dirilis pada 15 Juli 2019.

Bassist Young K mengatakan album ini terfokus membahas soal masa muda dan hubungan dengan orang lain.

Secara umum, ia menyatakan lagu lagu DAY6 mengisahkan setiap momen dalam kehidupan.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jypentertainment pada tanggal15 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertainment, videonya telah ditonton sebanyak 2 juta kali.

Berikut lirik lagu Time of Our Life

Soljikhi malhalge

Manhi gidaryeo wasseo

Neodo geuraesseul geora mideo

Oneuri ogil

Maeilgati dallyeogeul bomyeonseo

Soljikhi naegedo

Jigeum i sunganeun

Kkumman gata neowa hamkkera

Oneureul wihae

Kkwae manheun geol junbihae bwasseo