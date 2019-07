Orang Tajir “Melintir” di Jakarta, Beli Apartemen Nggak Banyak Tanya, Bayar Rp 43 Miliar Cash

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Orang yang membeli apartemen senilai Rp 43,4 miliar itu benar-benar orang kaya.

Bukan orang kaya baru atau kaya tanggung. Orang kaya benar atau borju pembelian apartemen tidak ribet dia hanya memastikan, melihat tampilan, kemudian deal.

Beda halnya dengan Orang Kaya Baru (OKB) atau orang kaya tanggung yang demikian ribet, juga inginnya detail karena mengharapkan sejumlah keuntungan, dan investasi kembali dengan cepat.

Demikian CEO Leads Property Indonesia Hendra Hartono mendeskripsikan karakter para pembeli apartemen mewah dengan harga puluhan miliar rupiah secara kontan.

"Mereka adalah end user, membeli apartemen untuk digunakan. Biasanya sih selain untuk diri sendiri juga untuk anak-anaknya," tambah Hendra menjawab Kompas.com, perihal fenomena para pembeli apartemen mewah puluhan miliar rupiah secara cash, Selasa (16/7/2019).

Profil pembeli apartemen mewah Rp 43,4 miliar yang enggak pake nyicil itu, benar-benar orang kaya. Bukan orang kaya tanggung yang ribet".

Mereka, kata Hendra, tak peduli angka dan harga, karena tidak mengharapkan return on investment (ROI), maupun gain.

Oleh karena itu mereka memilih opsi pembayaran apartemen secara kontan alias tunai.

Tidak mau dipusingkan dengan tetek bengek surat-menyurat dan administrasi perbankan demi mengurus kredit pemilikan apartemen (KPA).

"Dari pengalaman saya menemani dan memberikan konsultansi terkait pembelian apartemen, kalangan borjouis ini hanya make sure saja. Lay out-nya dilihat. Dan get the feeling of the ambience," imbuh Hendra.