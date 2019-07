Sederet Kumpulan Kata-kata Bijak Motivasi Hidup, Kutipan Penuh Inspirasi dan Ucapan Motivasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kutipan penuh inspirasi dan ucapan motivasi memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan.

Yuk simak, sederet kumpulan kata-kata bijak motivasi hidup.

Ketika anda mengubah kualitas pemikiranmu, Anda sebenarnya telah mengubah kualitas hidup.

Maka dari itu sebagaian orang terkadang perlu memotivasi dirinya melalui sebuah kata-kata bijak, agar dapat memompa kembali semangat yang ada.

Berikut sederet kumpulan kata-kata bijak motivasi hidup:

1#

“The Way Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.” – Walt Disney

- "Cara Memulai Adalah Berhenti Berbicara Dan Mulai Melakukan." - Walt Disney

2#

“The Pessimist Sees Difficulty In Every Opportunity. The Optimist Sees Opportunity In Every Difficulty.” – Winston Churchill