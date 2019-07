Baru Saja Baikan, Salmafina Sunan Kembali Berulah, Unggah Foto 'Jelek' Kedua Orangtuanya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru Saja Baikan, Salmafina Sunan Kembali Berulah, Unggah Foto 'Buruk' Kedua Orangtuanya

Kembali disoroti karena saling berseteru di Insta Story, Salmafina Sunan dengan ayahnya, Sunan Kalijaga akhirnya kembali berdamai pada Selasa (16/07/2019).

Sebelumnya, Salmafina Sunan yang merupakan mantan istri Taqy Malik sempat dikabarkan meninggalkan rumah orangtuanya selama beberapa minggu.

Yang mengejutkan, Sunan Kalijaga juga sempat menyinggung-nyinggung tentang pernikahan Salmafina dengan Taqy Malik di tengah perseteruannya dengan sang anak.

Pada akhirnya, Salmafina Sunan dan Sunan Kalijaga bisa menyelesaikan masalah mereka tersebut dan mantan istri Taqy Malik itu akhirnya pulang ke rumah.

Diketahui pula, lewat Insta Story-nya, di saat pertemuan 'damai' antara Salmafina dan ayahnya, ia mendapatkan hadiah.

Adalah sebuah rokok elektrik berwarna hitam yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai hadiah untuk sang putri.

Melihat hadiah yang diberikan ayahnya, Salmafina Sunan mengucapkan terima kasih.

"Thanks ayah @sunan_kalijagash," tulis Salmafina Sunan.

Hadiah Sunan Kalijaga untuk Salmafina Sunan (Instagram/sunan_kalijagash)

Wanita 19 tahun itu kemudian mengaku ia harus menghentikan beberapa kebiasaan buruknya, salah satunya yakni merokok.

"I need to stop some of my bad habit," tulis Salmafina Sunan.

Salmafina Sunan Tertawakan Orangtuanya