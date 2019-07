TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Madeon berjudul Shelter

Shelter, video musik animasi terpendek berdurasi hanya beberapa menit saja.

Produser musik dan DJ, Porter Robinson telah membuatnya pada tanggal 18 Oktober 2016 di studio A1 Pictures dengan bergenre musik dan Sci Fi.

Lagu Shelter ini sangat bagus untuk soundtrack trevelling maupun dance.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Madeon pada tanggal15 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Madeon, video itu telah ditonton sebanyak 39 juta kali.

Shelter ini menceritakan seorang gadis berumus 17 tahun yang bernama Rin.

Ia tinggal di dalam simulator futuristik, ia dapat sesuka hati membuat dunianya sendiri yang memodalkan tablet.

Berikut lirik lagu Shelter

I could never find the right way to tell you

Have you noticed I've been gone?

(Be)'cause I left behind the home that you made me

But I will carry it along