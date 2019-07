Jadi Pemilik Pertama C-HR Hybrid, Rio Haryanto: Agresif dan Nyaman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mungkin tidak banyak yang tahu ternyata pebalap Indonesia Rio Haryanto adalah penggemar mobil hibrida (hybrid).

Bahkan, Rio tercatat sebagai pembeli pertama Toyota C-HR Hybrid di Indonesia.

Rio pun berbagi pengalaman menggunakan mobil C-HR Hybrid dengan jurnalis dalam acara Electrification Day, Satu Dekade Toyota Hybrid di Indonesia dalam rangkaian acara GIIAS 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Jumat, 19 Juli 2019.

Menurut Rio, C-HR Hybrid adalah mobil yang sudah lama diincarnya.

Setelah membelinya dua bulan lalu, Rio mengaku sangat menikmati mengendarai C-HR Hybrid.

• Test Drive Toyota Prius Hybrid, Senyap namun Bertenaga

• Tiga Mobil Diluncurkan Toyota Astra Motor di Ajang GIIAS 2019

"Sangat fun to drive, stylish, dan sporty. Lighting sign keren. Agresif juga mesinnya," tutur Rio.

Ditambah lagi, terus mantan pebalap F1 ini, sasis C-HR Hybrid sangat bagus.

"Sasisnya seperti mobil Eropa. Suspensi juga nyaman. Very cool car to have.

Dua bulan memakai C-HR saya merasa percaya diri," bebernya lagi.

(Tribunlampung.co.id/Daniel Tri Hardanto)