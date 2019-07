Lihat Penampakan Wajah Suami Iris Bella, Ammar Zoni Saat Tua! Ini Deretan Artis Ikut Age Challenge

Dalam foto yang diunggah, pemilik akun akan memperlihatkan foto saat ini dan foto hasil editan wajah saat tua.

Berbeda dengan yang lainnya, Ammar Zoni hanya mengunggah foto hasil editan wajah saat tua saja.

Foto yang diunggah tersebut ditujukan untuk sang isteri Ibel.

"Will you still love me, when i'm no longer young? #agechallenge2019," tulis Ammar Zoni dalam keterangan fotonya.