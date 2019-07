3,5 Miliar Penduduk Bumi Bergabung, Medsos Apakah yang Paling Banyak Digunakan?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Zaman sekarang hampir setiap orang sudah memeliki ponsel android atau Ios.

Seiring perkembangan era teknologi, penggunaan ponsel yang semakin merata, pengguna media sosial juga meningkat.

Lebih dari 3,5 miliar manusia di bumi bergabung ke media sosial, menurut laporan terbaru dari We Are Social dan Hootsuite bulan Juli 2019.

Jumlahnya naik dari laporan yang sama dua tahun lalu, di mana total pengguna media sosial di dunia mencapai 3 miliar.

Artinya, 46 persen atau hampir setengah dari total populasi manusia di dunia adalah pengguna aktif media sosial.

Dalam setahun, pertumbuhan pengguna media sosial secara global mencapai lebih dari seperempat miliar.

Penetrasi media sosial diprediksi bakal melewati angka 60 persen dalam beberapa bulan ke depan.

Sebanyak 3,4 juta pengguna lebih aktif bermedia sosial menggunakan perangkat mobile atau sebesar 45 persen dari total populasi manusia.

Statistik pengguna media sosial secara global menurut laporan We Are Social dan Hootsuite bulan Juli 2019. (We Are Social via The Next Web) Riset ini juga menampilkan data konsumsi media sosial di kalangan remaja usia 13-17 tahun.

Usia ini adalah usia minimal untuk mendaftarkan akun media sosial.