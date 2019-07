Driver Ojek Online Beri Jaket pada Orang Telanjang di Jalan, Jadi Sorotan Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di balik usaha kerasnya untuk mencari rejeki, tak jarang seorang Driver Ojol mengalami beragam kisah unik yang terkadang mengandung pelajaran berharga.

Dan tak jarang pula, kisah unik perjuangan mereka pun akhirnya viral di media sosial.

Mulai dari kisah yang inspiratif, unik, hingga membuat seseorang tersayat hatinya.

Dilansir via Grid.hot.id, belakangan ini viral di media sosial sebuah kisah dari seorang ojek online yang viral di media sosial.

Kisah ini menarik perhatian netizen dan membuat haru setelah melihat apa yang dilakukan oleh Driver Ojol tersebut.

Melansir dari akun Twitter @senengdipeluk Kamis (18/7/2019), sebuah video seorang driver ojol sedang memberi pakaian kepada seorang anak laki-laki yang berada di pinggir jalan.

Anak laki-laki itu dalam keadaan tanpa busana dan duduk sendirian di pinggir jalan.

"My faith in humanity has been restored. bapak ini menolong remaja laki-laki yang duduk sendirian di tepi jalan tanpa busana sama sekali, memberikan, dan memakaikan jaketnya juga kepada remaja tersebut. @gojekindonesia Bapak ini adalah pahlawan, semoga pihak Gojek berkenan memberi apresiasi," tulis akun @senengdipeluk.

Video itu diabadikan oleh seorang netizen yang sedang di dalam mobil.