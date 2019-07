Toyota GR Supra Jadi Bintang Pameran, Gencarkan Sosialisasi Mobil Hybrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Perhelatan otomotif terbesar di Tanah Air, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, menjadi ajang pabrikan-pabrikan mobil untuk unjuk gigi.

Atas undangan Auto2000 Raden Intan, wartawan Tribunlampung.co.id berkesempatan meliput event yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, 18-28 Juli.

Pada acara GIIAS 2019, PT Toyota Astra Motor (TAM) menempati arena pameran seluas 3.013 meter persegi.

Lokasinya strategis sekaligus terbesar: tepat di depan pintu masuk sebelah kiri Gedung ICE BSD City.

Agen tunggal pemegang merek (ATPM) Toyota di Indonesia ini tampil all out dengan menampilkan sedikitnya 23 unit line up terbaik.

Sebut saja Toyota GR Supra dan FT 86 di deretan mobil sport.

C-HR Hybrid, yang meluncur di Lampung belum lama ini, juga ikut serta.

Kemudian, generasi terbaru Toyota Camry di sektor sedan premium.

Ada pula Toyota Alphard dan Vellfire yang mengisi slot flagship MPV.

Tak lupa, tampil beberapa mobil modifikasi alias dress-up ke arena GIIAS.

