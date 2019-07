Download Lagu Barat Terbaru Berjudul Jesus In LA by Alec Benjamin via spotify.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Barat Terbaru Berjudul Jesus In LA by Alec Benjamin.

Di akun YouTube nya, Alec Benjamin mengatakan lagu Jesus In LA bukanlah lagu tentang agama atau Yesus.

Lagu Jesus In LA menceritakan tentang pengalaman Alec Benjamin saat pindah ke California.

Kepindahan Alec Benjamin ke California ini meninggalkan teman dan keluarga.

Tujuan Alec Benjamin pindah untuk mengejar impiannya.

Hal ini sempat membuatnya terpuruk karena harus kehilangan teman-temannya.

"Saat itulah saya menyadari hal yang paling saya cari ada di depan saya sepanjang waktu. Teman dan keluarga sejati saya. Bahkan pada titik terendah saya, kembali ke rumah bersama keluarga adalah hal yang membuat saya benar-benar bahagia," tulisnya di akun YouTube Alec Benjamin.