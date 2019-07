Download MP3 Lagu Baekhyun Exo Berjudul UN Village Trending Youtube dalam Musik K-Pop

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Baekhyun Exo berjudul UN Village

Baekhyun Exo baru saja merilis mini album solo pertamanya yang berjudul City Lights.

Video klip untuk title track atau lagu utama UN Village juga telah rilis pada tanggal 10 Juli 2019.

Lagu UN Village merupakan lagu R&B romantis yang diproduksi oleh Leon dan Dress.

Lirik lagu UN Village tentang membawa seseorang ke bukit di belakang Desa UN yang mewah di lingkungan Hannam untuk menunjukkan kepada mereka pemandangan malam yang indah.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 10 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTOWN telah ditonton sebanyak 10 juta kali dan saat ini memasuki trending youtube.

Berikut lirik lagu UN Village

Navigation dogseodangeorinigongwoneuro

Nureugo egseleul balba

Naman algo issdeon geugoseun now

Moduga ollagaryeo hagesssji

Ediseodeunji everywhere anywhere

Eolmadeunji boyeo

Girl we need to be romantic-hami

Pilyohan sijeomiya

Imi algo isseossdago haedo

Cheoeum neukkineun gibuneuro

Neol lideuhalge lean on me

Naegeman neoui teugbyeolhan siganeul

Bonael su issneun jagyeogi issdan geol nan ala

I know that, I know that, I know

Geurae urin jigeum