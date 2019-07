Persada Lampung Raya Buka Pemesanan Suzuki Jimny 

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi merilis Suzuki Jimny terbaru dalam gelaran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019, di International Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Mobil keluaran Jepang ini resmi memasuki Indonesia dengan mesin 1500 cc. Suzuki Jimny terbaru ini menawarkan delapan pilihan warna, Silver, White, Jungle Green, Blueish Black, Brisk Blue, Ivory Pearl Metalic, Kinetic Yellow dan Medium Gray.

Operasional Manager PT Persada Lampung Raya selaku main dealer mobil Suzuki di Lampung, Wibowo Santoso mengatakan, Suzuki Jimny terbaru di wilayah Lampung, dibandrol dengan harga On The Road (OTR) mulai dari Rp 329 juta di tipe terendah sampai dengan Rp 343 juta untuk tipe two tone colours.

“Sebelum resmi dirilis pada GIIAS 2019 kemarin, sudah ada 15 unit yang dipesan. Untuk proses indent juga memang sedikit lebih lama, hingga setahun. Karena Jimny ini tipe mobil built up dan didatangkan langsung dari Jepang,” ujar Wibowo.

Hingga saat ini, menurut Wibowo, Persada Lampung Raya telah menyalurkan tiga unit Suzuki Jimny pada konsumen.

Wibowo mengatakan, market untuk mobil Suzuki Jimny di Lampung sendiri cukup baik jika dilihat dari jumlah pemesanan.

Selain untuk konsumen yang memang memiliki hobi mengoleksi kendaraan offroad, market mobil Suzuki Jimny juga mulai berkembang peruntukannya bagi konsumen yang membutuhkan mobil 4×4 sebagai kendaraan penunjang kerja.

“Karena untuk ukuran mobil 4×4, Suzuki Jimny ini terbilang ekonomis jika dibandingkan mobil lainnya yang harganya mencapai Rp 400 jutaan. Sehingga cocok diperkebunan atau lain-lain,” pungkasnya. (*)