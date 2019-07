TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Ulala Session berjudul No Other Person Like You OST My Only One.

No Other Person Like You merupakan salah satu soundtrack drama Korea My only one yang sedang tayang saat ini di Trans TV.

Lagu yang dinyanyikan oleh Ulala Session dirilis pada tahun 2018.

Lagu ini merupakan soundtrack dalam part 1 drama Korea My Only One.

Berikut lirik No Other Person Like You

cheonbeonigo dasi taeeonan dedo

geureon saram tto eopseultejyo

seulpeun nae salmeul ttatteushage haejun

cham gomaun saramipnida

geureon geudael wihaeseo naui simjangjjeumiya

eolmadeun apado joheunde

sarangiran geu mareun moshaedo

meongoseseo ireohge baraman boado

modeungeol julsu isseoseo

sarang hal su isseoseo

nan seulpeodo haengbok hapnida

na taeeona cheoeum gaseum tteollineun

ireon sarang tto eopseultejyo

mollae gamchudeut oraen gieoksoge

dan hanaui sarangipnida

geureon geudael wihaeseo apeun nunmuljjeumiya

eolmadeun chameulsu issneunde