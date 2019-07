Tahfidz Quran di Al Azhar, Mau Ambil Ijazah Siswa Wajib Hapal Alquran Juz 29-30

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Yayasan Al Azhar Lampung terus meningkatkan kualitasnya guna membentuk karakter dan kepribadian bagi sivitas akademika terutama bagi siswa yang hendak lulus.

Menurut Ketua Yayasan Al Azhar Lampung Afdi Muslim pada tahun ajaran baru ini pihaknya mengatakan semua siswa diwajibkan bisa tahfiz quran.

Terutama bagi siswa SD kelas VI atau yang hendak lulus itu wajib hafal juz 30, lalu siswa SMP kelas IX dan SMA kelas XII itu wajib hafiz quran juz 29-30.

“Mereka ini wajib bisa hafal juz 29 dan 30 itu karena sudah ketentuan untuk bisa mengambil ijazah, ini sudah ketentuan kita dan harus diterapkan kepada para siswa,” katanya

Jadi mereka ini diberikan waktu hingga delapan bulan kedepan wajib hafiz quran juz yang telah ditetapkan. Adanya program ini untuk menangkal adanya persaingan dari media sosial (medsos) yang semakin merebak dikalangan pelajar.

Minimal siswa ini bisa bersaing dengan kemajuan teknologi, dan pengajar yang diterjunkan disemua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA itu ada 10 guru yang didatangkan langsung ponpes Temboro Jawa Timur

Diantaranya untuk jenjang SD dan SMA itu masing-masing ada empat guru yang akan ditempatkan, sedangkan sisanya itu untuk jenjang SMP. Dengan polanya tahfiz ini dimasukan kedalam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

“Kami sangat berharap kepada orangtua untuk terus memantau hafalan anaknya dirumah dan harapannya program ini untuk menciptakan generasi. Dengan memiliki akhlak bagus dan sikap yang bisa diandalkan,” katanya

Program ini juga untuk membentengi dari kemajuan teknologi dan terbukti dari konsistensi Al Azhar pada 2 Agustus mendatang akan mendapatkan penghargaan dari Indonesia education excellent award Vena Organizer award atau lembaga pemerhati bidang pendidikan yang bertaraf internasional.

Karena sampai saat ini berdasarkan survey sejak beberapa bulan lalu tim lembaga tersebut telah melihat program yang ada dilingkunan Al Azhar.

“Jadi kita terpilih menjadi The best choice islamic school in quality education program of the year 2019 yang akan diserahkan di Hotel grand Sahid Jakarta,” katanya.

