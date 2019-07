Chord Gitar Lagu Mungkin Melly Goeslaw, MP3 Lagu Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mungkin yang dinyanyikan Melly Goeslaw.

Selain itu, kamu juga bisa menyimak cara unduh atau download lagu Mungkin MP3 yang dinyanyikan Melly Goeslaw, dalam artikel ini.

Lagu 'Mungkin' ciptaan Melly Goeslaw yang dinyanyikan Potret kembali viral pada 2019.

Lagu tersebut dirilis oleh Aquarius Muskindo pada April 2012.

Namun karena nada dan liriknya yang menyentuh, lagu tersebut masih sering didengarkan hingga kini dan menjadi lagu terpopuler 2019.

Bahkan, beberapa cover lagu 'Mungkin' juga menjadi trending di YouTube.

Kamu bisa melihat lirik lagu Mungkin dalam artikel ini. • Download Lagu Mungkin Melly Goeslaw, Gudang Lagu MP3 Lagu 'Mungkin' merupakan bagian dari album 'I Just Wanna Say I L U' yang juga menjadi ost film Chika. Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Mungkin .

[Intro] Am Dm C G E [Verse 1] Am Dm G Mungkin, Aku bisa bercinta dengan kamu C F Kendati kata-katamu selalu Dm E Menusuk jantung, Melukaiku Am Dm G Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali C F Demi cinta yang ada di hatiku Dm E Meloloskanmu Dari kata pisah [Chorus] Am Dm G Mungkin sang fajar, dan sayap-sayap burung patah C F Menyaksikan kita berseteru Dm E Selalu tak pernah damai Am Dm G Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi C F Jiwa yang dendam akan kerasmu Dm E Sehingga kita bersama Am Mungkin



[Verse 2] Am Dm G Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali C F Demi cinta yang ada di hatiku Dm E Meloloskanmu Dari kata pisah Am Mungkin [Interlude] Bm Em A D G Em F# [Verse 3] Bm Em A Mungkin, Kumau memaafkanmu kembali D G Demi cinta yang ada di hatiku Em F# Meloloskanmu Dari kata pisah [Chorus] Bm Em A Mungkin sang fajar, Dan sayap-sayap burung patah D G Menyaksikan kita berseteru Em F# Selalu tak pernah damai Bm Em A Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi D G Jiwa yang dendam akan kerasmu Em F# Sehingga kita bersama





Bm Em A Mungkin cintaku, Terlalu kuat dan menutupi D G Jiwa yang dendam akan kerasmu Em F# Sehingga kita bersama Bm Mungkin

Berikut, cara unduh atau download lagu Mungkin MP3 yang dinyanyikan Melly Goeslaw, yang jadi lagu terpopuler 2019.

Cara Download Lagu Mungkin MP3 via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.

Login dengan menggunakan akun Facebook, WeChat, atau yang lain.

Sebelumnya, jika kamu ingin men-download lagu VIP, maka kamu harus melakukan misi kecil yang diberikan Joox , seperti share harian, undang teman, atau kalau mau kamu bisa membelinya.