Download MP3 Lagu ITZY Berjudul Dalla Dalla, Trending Musik K-Pop 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut cara unduh atau download MP3 lagu ITZY berjudul Dalla Dalla.

Dalla Dalla adalah lagu debut girlband baru Korea Selatan ITZY.

Album ini dirilis bersamaan dengan video musiknya, dan dibuat tersedia sebagai album digital tunggal berjudul It'z Different.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube jypentertainment pada 10 Februari 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube jypentertainment, video musik Dalla Dalla telah ditonton sebanyak 137 juta kali.

Berikut lirik lagu Dalla Dalla

Dda-dda-la-dda-la-dda-la

dda-dda-la-dda-la-dda-la

People look at me, and they tell me

wemoman bogo naega nallari gattaeyo

So what? shingyeong an sseo I’m sorry

I don’t care, don’t care, really don’t care, because

sarang ttawie mongmaeji ana

sesangen jaeminneun ge deo mana

eonnideuri malhae cheoldeullyeomyeon meoreottae

I’m sorry sorry cheoldeul saenggak eopseoyo Nope

yeppeugiman hago maeryeogeun eomneun

aedeulgwa nan dalla dalla dalla

dda-dda-la dda-la dda-la

ni gijune nal matchuryeo haji ma

nan jigeum naega joa naneun naya

dda-dda-la dda-la dda-la

I love myself

nan mweonga dalla dalla Yeah

I love myself

nan mweonga dalla dalla Yeah

nan neorang dalla dalla Yeah