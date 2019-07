Laksanakan Operasi Sikat Krakatau 2019, Polresta Bandar Lampung Ciduk 44 Tersangka

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Laksanakan Operasi Sikat Krakatau 2019 selama 14 hari dari tanggal 5 hingga 18 Juli 2019, Polresta Bandar Lampung ciduk 44 tersangka kejahatan TO (Target Operasi) dan non TO.

44 tersangka ini diamankan dari hasil pengungkapan 48 perkara yang telah terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Wirdo Nefisco mengatakan, pihaknya telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap TO dan non TO sebanyak 44 tersangka.

Adapun para tersangka TO dan Non TO ini terjaring dari berbagai kasus, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta penyalahgunaan senjata api ilegal.

"Jadi ini merupakan hasil kerja keras dari jajaran baik Polresta maupun Polsek dalam wilayah hukum Polresta Bandar Lampung," ungkap Wirdo dalam ungkap kasus di lobby Mapolresta Bandar Lampung, Kamis 25 Juli 2019.

Wirdo mengatakan, pada gelar operasi sikat kali ini pihaknya telah mengungkap kasus sebanyak 48 perkara.

Yang mana meliputi curas sebanyak 3 kasus, curat sebanyak 29 kasus, curanmor sebanyak 15 kasus, dan kepemilikan senjata api sebanyak 1 kasus.

"Dari 48 kasus ini kami amankan 44 tersangka, yang mana 38 tersangka non TO, dan 10 diantaranya merupakan TO petugas, TO petugas ini meliputi 1 tersangka curas, 4 tersangka curanmor, dan 5 tersangka curat," jelas Wirdo.

Kata Wirdo dari hasil ungkap kasus ini, pihaknya mengamankan barang bukti berupa 16 unit kendaraan roda dua, 3 buah set kunci letter T, berbagai macam spare part motor, 7 unit handphone, 1 unit gitar, tabung gas dan 1 buat tang.

"Ini merupakan over prestasi dari target operasi sikat yang kami targetkan tahun ini, dengan didominasi curat sebanyak 29 kasus dan curanmor 15 kasus, dan sisanya curas," bebernya.

Tak hanya itu, Wirdo mengatakan selama pelaksanaan operasi sikat Krakatau, Polresta Bandarlampung melalui satgas deteksi dan Polsek jajaran juga telah menerima serahkan sebanyak 5 pucuk senjata api rakitan yang ditemukan masyarakat.

"Untuk senjata api rakitan macam-macam ada yang dari hasil ungkap dan ada yang dari penyerahan warga," tandasnya.

(tribunlampung.co.id/hanif mustafa)