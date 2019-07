Unggah Foto Tasyakuran Kehamilan, Irish Bella Menangis Ungkapkan Hal Ini ke Ammar Zoni

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Irish Bella meneteskan air mata saat ia dan sang suami, Ammar Zoni menggelar tasyakuran kehamilan, akhir pekan lalu.

Ibel, sapaan akrab Irish Bella, sepertinya terharu dengan perjalanan cintanya dengan Ammar Zoni yang akhirnya dikaruniai bayi kembar.

Pemeran Suci dalam sinetron Cinta Suci SCTV tersebut bahkan mengungkapkan ketidakinginannya berpisah dari sang suami.

Hal tersebut terlihat dari unggahan foto di akun Instagram Irish Bella, @_irishbella_, Selasa 23 Juli 2019.

Ada dua foto yang diunggah Ibel secara bersamaan.

Di foto pertama terlihat sang suami, Ammar Zoni menggenggam erat tangan Irish Bella.

Kemudian, pada foto kedua yang diunggah itu, Irish Bella tampak mengusap linangan air matanya.

"Darling hold my hand, cause I never want to live without it ever again," tulis Ibel dalam keterangan foto yang diunggahnya itu.

(Genggam tanganku sayang, karena aku tak ingin menjalani hidup tanpa hal ini lagi).

Di foto itu, tampak pula bapak mertua Ibel, Hendri Zoni yang duduk di samping Ammar Zoni.