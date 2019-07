Ilustrasi. Download Film Need for Speed, Sekuel Aksi Balap Mobil Amerika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Need for Speed merupakan Sekuel thriller aksi Amerika yang dirilis pada 2014.

Kali ini kamu akan menjumpai cara unduh atau download film Need for Speed dan sinopsis film Need for Speed.

Film Need for Speed dibuat berdasarkan adaptasi dari serial populer video game Need for Speed oleh Electronic Arts.

Film ini disutradarai Scott Waugh dan ditulis oleh George bersama John Gatins.

Adapun para bintang kenamaan yang berperan aktif di dalamnya seperti Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, Ramón Rodríguez, Rami Malek, dan Michael Keaton.

Film Need for Speed diperkenalkan pertama kali oleh Touchstone Pictures pada 14 Maret 2014, dalam bentuk 3D, IMAX 3D dan teater konvensional.

Film ini menuai beragam kritik negatif, kendati tetap mampu meraup keuntungan mencapai $ 203 juta di seluruh dunia.

Berikut sinopsis film Need for Speed

Film Need For Speed menceritakan tentang Tobey Marshall (Aaron Paul).

Seorang pembalap jalanan yang dibebaskan dari penjara atas kejahatan yang tidak pernah dirinya lakukan.