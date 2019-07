Para Rektor dan Elemen Masyarakat Sepakat Perjuangkan DKI Lampung, Ketua MPR: Lampung Is The Best

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta beserta elemen masyarakat Lampung sepakat untuk memperjuangkan Lampung sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Kesepakatan itu dituangkan dalam acara penandatanganan kajian sekaligus Deklarasi DKI Lampung sebagai alternatif ibu kota di Gedung Serba Guna UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/7/2019) kemarin.

Hadir langsung dalam deklarasi ini Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Umum Tim Relawan DKI Lampung Aziz Syamsuddin, Ketua Harian Tim Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi beserta Sekretaris Ary Meizari Alfian, Wakapolda Lampung Brigjen Rudi Setiawan.

Hadir juga, Asisten II Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, para rektor universitas negeri dan swasta di Lampung, para pimpinan media massa di Lampung, Ketua MUI Lampung, tokoh adat, tokoh pemuda, dan banyak lagi.

Ketua Dewan Pertimbangan Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan mengatakan, Lampung merupakan lokasi terbaik pemindahan ibukota.

“Lampung is the best. Suatu kehormatan bagi saya, bagi provinsi Sang Bumi Ruwa Jurai, bagi kita semua jika memang ini terwujud. Selain memiliki wilayah yang dekat dengan pusat perekonomian di Jakarta, Lampung memiliki sumber daya yang melimpah. Misalnya, sumber daya air dan daya dukung tokoh masyarakat sangat aktif,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan para akademisi, Lampung sangat layak untuk dijadikan ibu kota negara. Semua kriteria yang dan kajian dari Bappenas terpenuhi.

“Sebagai anggota DPR terpilih, saya akan mendorong ini melalui jalur politik demi terwujudnya Lampung sebagai ibu kota negara. Ini kan aspirasi masyarakat Lampung. Saya wakil mereka. Sebagai perwakilan mereka akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan DKI Lampung Azis Syamsuddin menambahkan, semua pihak harus sama-sama berjuang menjadikan Lampung sebagai alternatif ibu kota.

Selain itu, konsekuensi Lampung jadi alternatif ibu kota juga harus diperhatikan.