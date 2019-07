TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Lagu Tentang Rindu Virzha, Lirik Lagu Tentang Rindu, Gudang Lagu MP3.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Virzha beberapa waktu lalu merilis lagu berjudul 'Tentang Rindu.'

Video Klip terbaru dari Virzha Idol untuk lagunya yang berjudul Tentang Rindu rilis pada 15 Maret 2018.

Lirik lagu Tentang Rindu Virzha menceritakan tentang kerinduan sang anak kepada orangtua.

Dari video klipnya, Virzha menyuguhkan cerita antara sang ayah dan anak yang sibuk bekerja.

Sesuai dengan judul lagunya, lagu Tentang Rindu Virzha memiliki pesan mendalam.

Berikut Chord & kunci gitar Tentang Rindu Virzha yang sudah disesuaikan dengan lagu (gunakan standart tuning, EADGBE).

[Verse 1]

F G

pagi telah pergi

Em Am G

mentari tak bersinar lagi

F G

entah sampai kapan

Em Am

ku mengingat tentang dirimu

[Chorus]

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

C

rindu

[Verse 2]

F G

dan waktu kan menjawab

Em Am

pertemuan ku dan dirimu

F G

hingga sampai kini

Em Am G

aku masih ada disini

[Chorus]

C Em

ku hanya diam

Am A Dm

menggenggam menahan segala kerinduan

G C Em

memanggil namamu di setiap malam

Am A F G

ingin engkau datang dan hadir di mimpiku

C

rindu