Download MP3 Lagu Exo-SC Closer to You, Debut Terbaru Chanyeol & Sehun, Simak Liriknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – berikut, cara unduh atau download MP3 lagu Exo-SC berjudul Closer to You, merupakan lagu terbaru yang telah dirilis oleh Chanyeol dan Sehun.

EXO-SC akhirnya merilis video musik debut mereka yang ketiga.

Selain merilis video musik What a Life pada tanggal 26 Juli 2019 video musik Closer to You secara resmi dirilis.

Closer to You adalah sebuah lagu hip hop bertempo medium yang diproduksi oleh Gaeko dan Devine Channel, serta liriknya yang ditulis oleh Gaeko, Hangzoo, Loey, dan Sehun.

Dalam video musik, para penggemar lagi lagi disuguhkan dengan penampilan keren dari Chanyeol dan Sehun.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTWON pada tanggal 26 Juli 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTWON belum sampai 12 jam telah ditonton sebanyak 2 juta kali.

Berikt lirik lagu Closer to You

neon baeu ppyam ttaeryeo

hyeonggwangdeung arae isseul ttaedo

neon gasu ppyam ttaeryeo

papsongeul heungeolgeoril ttaedo

geuttaedo

yeogin neomu sikkeureowo

jogeumman deo gakkai wa

Come close

neon neomu yeppeo oraenmanui tteollimiya

neol hyanghan nae maeumeun hwagaui yeonpil gata

heuksimi gadeukhae

neon geomeun bame banjjagineun byeol gata

geugeol nan geurigiman hamyeon dwae

nuneul ttel su eopseo

nega neomu bichi naseo

gwireul ttel su eopseo

ibeseo yeppeun malman nawaseo

bamsaedorok neowa ibeul ttego sipji anha

soljikhage

Tell you what I want