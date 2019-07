Download Lagu MP3 TWICE Berjudul Happy Happy, Gudang Lagu Korea Trending Musik K-Pop 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu TWICE berjudul Happy Happy.

TWICE baru saja merilis video musik terbaru yang merupakan single keempat bertajuk Happy Happy .

Lagu tersebut disajikan khusus dalam bahasa Jepang.

Seperti diketahui, TWICE memang tidak hanya populer di negara asalnya, Korea Selatan, namun juga di Jepang.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube Twice Japan Official YouTube Channel pada tanggal 11 Juni 2019.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube Twice Japan Official YouTube telah ditonton sebanyak 20 juta kali.

Berikut lirik lagu Happy Happy

Kanjiteru unmei no kimi

Kimi no egao it's just magic

Hora atta shunkan

Viva saikĊ ni nareru

Iji-ppari mo uso mitai ni

Watakushi ga watakushi de irareru no

Only One no i basho

Yappa Really really like you