Jan Saragih Dicopot dari Kursi Pelatih Perseru Badak Lampung FC

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berita Perseru Badak Lampung FC hari ini diwarnai pencopotan Jan Saragih dari kursi pelatih.

Hasil-hasil negatif yang dicatatkan Laskar Saburai dalam beberapa laga terakhir diduga menjadi penyebab manajemen untuk memutus kontrak eks asisten pelatih Persija Jakarta ini.

Desakan Jan untuk mundur sudah digaungkan oleh kelompok suporter sejak laga Perseru Badak Lampung FC kontra Borneo FC di Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (22/7/2019) lalu.

Kekalahan telak Perseru Badak Lampung FC saat melawat ke markas Madura United semakin memanaskan kursi Jan Saragih.

Dalam laga tersebut, Perseru Badak Lampung FC tunduk 1-5.

Berita pencopotan Jan Saragih telah beredar luas di kalangan media sejak Minggu (28/7/2019) siang.

Pada Minggu malam, akun Instagram resmi klub, @badaklampungfc, akhirnya secara resmi mengumumkan kepergian Jan Saragih.

“Terimakasih coach Jan! Untuk jasa mu, energi mu, pengabdian mu. Kami segenap keluarga besar BLFC akan terus mengenang segala kontribusi yang telah kau berikan di depan maupun di belakang layar. Goodluck coach for your next journey!” tulis keterangan dalam unggahan foto di akun Instagram @badaklampungfc.

Jan Saragih yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan pencopotan dirinya.