Download Lagu EXO Berjudul Call Me Baby, Gudang Lagu Korea Terlengkap Lirik dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Call Me Baby.

Call Me Baby adalah lagu yang direkam oleh grup vokal pria asal Korea Selatan EXO untuk album kedua mereka Exodus.

Lagu ini dirilis dalam versi Bahasa Korea dan Bahasa Mandarin oleh SM Entertainment pada tanggal 27 Maret 2015 sebagai singel utama untuk album mereka.

Lagu ini sukses secara komersial, dimana terjual lebih dari 1.2 juta kopi di seluruh dunia.

Call Me Baby ini juga mendapatkan banyak mendapatkan nominasi diantaranya yaitu Mnet Asian Music Award.

Lagu ini diunggah dalam saluran youtube SMTOWN pada tanggal 30 Maret 2015.

Dikutip Tribunlampung.co.id melalui saluran youtube SMTOWN telah ditonton sebanyak 240 juta kali.

Berikut lirik lagu Call Me Baby

i georineun wanjeon nalliya

saramdeul saineun namiya

hamkkehaneun mae sungani

Like boom, boom, boom, boom, boom

What up

Hey girl yeongwon gatdeon challa

(unmyeong gateun sungan)

nareul han sungan ttulkoga

(beongaecheoreom i segyereul)

neon nae ireum bulleojumyeo naegero dagawa