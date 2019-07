Mengejutkan, Pelatih Badak Lampung FC Jan Saragih Resmi Mengundurkan Diri. Terimakasih Coach Jan!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kabar mengejutkan datang dari Perseru Badak Lampung FC.

Pelatih Kepala Perseru Badak Lampung FC Jan Saragih resmi mundur.

Isu mundurnya Jan Saragih ini awalnya beredar luas di kalangan media sejak Minggu (28/7/2019) siang.

Lalu pada Minggu malam, akun Instagram resmi klub, @badaklampungfc, akhirnya resmi mengumumkan kepergian Jan Saragih.

“Terimakasih coach Jan! Untuk jasamu, energimu, pengabdianmu. Kami segenap keluarga besar BLFC akan terus mengenang segala kontribusi yang telah kau berikan di depan maupun di belakang layar. Goodluck coach for your next journey!” tulis keterangan dalam unggahan foto di akun Instagram @badaklampungfc.

Jan Saragih yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan informasi tersebut.

“Iya benar (tak lagi melatih Perseru BLFC),” singkat Jan, Minggu malam.

Sementara itu, Media Officer Perseru BLFC Imam Rizaldi membenarkan informasi yang dipublikasikan di Instagram tersebut.

"Iya, resmi (Jan Saragih hengkang)," singkat Imam.

Sementara CEO Perseru BLFC, Marco GRacia Paulo pun belum merespon konfirmasi yang dikirimkan Tribun Lampung.

Kebersamaan Jan Saragih dengan Laskar Saburai harus berakhir pasca kekalahan telak 1-5 dari Madura United FC.

Selama 11 pekan menangani Perseru BLFC, Jan Saragih hanya mampu memberikan dua kemenangan dan tiga hasil imbang serta enam kekalahan.

Saat ini, Perseru BLFC harus puas bertengger di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga 1 2019 atau satu tingkat di atas zona degredasi.

(tribunlampung.co.id/noval andriansyah)