Download Drama Korea Ex Girlfriend Club, Streaming Ex Girlfriend Club Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download drama Korea Ex Girlfriend Club serta cara nonton streaming Ex Girlfriend Club via ponsel dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia.

Simak juga, sinopsis Ex Girlfriend Club yang masih menjadi drakor terpopuler.

Drama Korea Ex Girlfriend Club dirilis perdana pada 8 Mei 2015.

Drakor yang berjumlah 12 episode itu menarik perhatian pencinta drakor.

Dalam drakor terpopuler tersebut, sejumlah artis terkenal turut berperan, di antaranya Song Ji Hyo (member Running Man), Byun Yo Han, Lee Yoon Ji, Jang Ji Eun, dan Ryu Hwa Young (mantan member T-ARA).

Adapun, sinopsis Ex Girlfriend Club bercerita tentang Bang Myung Soo (diperankan oleh Byun Yo Han) yang merupakan seorang penulis Webtoons populer.

Ia kemudian menulis serangkaian webtoon tentang masa lalunya.

Khususnya, tentang empat mantan pacarnya yang mencakup lebih tua, janda kaya, seorang wanita cantik dan sukses yang bekerja di sebuah perusahaan investigasi, dan aktris bodoh.

Webtoon yang ia buat memiliki rincian tentang hubungan cinta Bang Myung Soo dan menjadi hits.

Untuk itu, webtoon tersebut ditawari untuk diadaptasi menjadi sebuah film.

Di lain sisi, Kim Soo Jin (diperankan oleh Song Ji Hyo) adalah seorang produser film yang sudah siap untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkan perusahaan produksi mereka yang gagal.