Bupati Pesisir Barat Menghadiri Acara Lounching Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dipimpin oleh Bupati Agus Istiqlal menghadiri acara Lounching Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Pesisir Barat yang bertempat di Gedung Serba Guna Selalaw pada hari Rabu (24/7/2019).

Acara lounching Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Pesisir Barat dengan ditandai pemukulan Gong dan diakhiri dengan pemberian bantuan secara simbolis kepada penerima bantuan.

Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD, unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat administrator, Pimpinan Bank BRI cabang Liwa dan Kepala Unit BRI Krui dan Pasar Minggu, Pimpinan CV.Ratu Barokah, Tenaga kesejahteraan Sosial se-Kecamatan Pesisir Barat, Camat, Peratin, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Pesisir Barat dan peserta penerima bantuan.

Dalam laporan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Marzuki menyampaikan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) ini adalah program pemerintah kelanjutan dari program-program penyaluran bantuan sebelumnya, program ini tentunya mempunyai tujuan agar masyarakat yang menerima bantuan ini lebih sejahtera.

“Kegiatan launching bantuan pangan non tunai (BPNT) ini merupakan perubahan dari bantuan beras sejahtera (Rastra) ke bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan pola KPM menggunakan kartu e-warung yang ditukar dengan beras dan telur sesuai dengan keperluan diwarung atau ditempat yang telah disediakan. Dengan adanya kegiatan bantuan pangan non tunai (BPNT) agar penyaluran Bantuan Sosial pangan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.”Kata Marzuki.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan program baru dari pemerintah pusat maka diperlukanlah sosialisasi untuk penggunaan bantuan non tunai ini, dimana program yang terdahulu adalah selalu bantuan dalam bentuk tunai oleh karenanya ini merupakan evaluasi dari pemerintah pusat agar benar - benar tepat guna dan tepat waktu dan sasarannya.

Kepala Dinas Sosial juga menekankan kepada semua petugas penyalur bantuan mengenai semua program yang namanya bantuan, apalagi ini program dari kementerian adalah program yang harus kita salurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Kemudian pada sambutan Bupati Pesisir Barat berpesan kepada seluruh Peratin beserta jajarannya supaya bekerjasama dan turut serta membantu memberikan informasi apakah lewat pertemuan warga atau sarana lainnya, agar masarakat lebih memahami tentang bantuan non tunai ini.

“Harapannya program ini mempunyai hasil sehingga dari tahun ke tahun jumlah penerima bantuan bisa berkurang, ini merupakan harapan kita semua khususnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat karena program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan segala kekuatan potensi lokal yang kita miliki sehingga peningkatan ekonomi kerakyatan bisa tercapai secara merata.

Kemudian pada kesempatan ini juga Bupati Pesisir Barat meminta kepada masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang bisa meningkatkan perekonomian yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

