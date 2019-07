Diterapkannya FIFO Sistem, Kasatlantas Polresta Bandar Lampung Berharap Masyarakat Akan Tambah Puas

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Reza Khomeini menyatakan dengan diterbitkannya FIFO (First In First Out) sistem maka masyarakat yang duluan hadir akan dilayani terlebih dahulu.

Teknisnya, sebelum mengambil antrian FIFO, masyarakat menemui petugas pelayanan disampaikan kelengkapan pelayanannya seperti fotokopi KTP, surat kesehatan bisa kesehatan Polri ataupun kesehatan terdekat dan surat keterangan kesehatan psikologi.

"Setelah lengkap berkas mereka mengambil nomor antrean. Lalu masuk ke ruang tunggu panggil di ruang pendaftaran diinput online langsung menunggu antrean untuk foto," jelas Reza, Rabu (31/7/2019).

Jika perpanjangan SIM, setelah foto langsung, bayar bank, baru selesai. Namun jika SIM baru, setelah foto masuk ke ruangan uji teori komputer baru ke teori praktik.

"Lalu, setelah lulus bayar bank dan selesai," ungkapnya.

Satu orang proses pembuatan SIM untuk perpanjangan memakan waktu sekitar 30 menit dan pembuatan SIM baru sekitar hampir 120 menit karena berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Korlantas 170 menit.

"Baik baru atau perpanjangan sama-sama menggunakan FIFO sistem. Yang memakan waktu lama prosesnya yang baru karena waktu tesnya saja hampir 15 menit dan tes lapangan yang lama karena ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan beberapa item harus diselesaikan," katanya.

Dengan hadirnya sistem layanan antrean berbasis teknologi dan Peresmian Gedung Baru Pelayanan SIM, ia mengharapkan dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

"Semoga masyarakat tambah puas dengan pelayanan kepolisian dan ketertiban dan tentunya polisi menuju ke lebih profesional dan terpercaya," tandasnya.

