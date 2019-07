Irish Bella Berhenti Syuting, Sinetron Cinta Suci SCTV Tamat? Natasha Wilona Disebut Penggantinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rencana Irish Bella untuk berhenti dari kesibukannya syuting tampaknya semakin diperkuat dengan kabar sinetron yang dibintanginya akan segera tamat.

Kabar sinetron Cinta Suci SCTV yang dibintangi Ammar Zoni dan Ibel, sapaan akrab Irish Bella, bakal segera tamat tengah jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Cinta Suci (CS).

Sinetron Cinta Suci SCTV 'Ammar Zoni dan Irish Bella' disebut bakal tamat dalam satu atau dua hari ini seiring diumumkannya jadwal tayang sinetron baru berjudul Cinta Karena Cinta.

Sinetron Cinta Karena Cinta SCTV mulai tayang di SCTV pada 1 Agustus 2019 mendatang,

Sinetron yang dibintangi Natasha Wilona, Hito Caesar serta Aditya Zoni disebut bakal mengganti jam tayang sinetron Cinta Suci pada pukul 20.00 WIB.

Tentu saja penggemar Cinta Suci yang sudah terlanjur terbawa perasaan oleh akting para pemain Cinta Suci terutama Ammar Zoni dan Irish Bella tidak begitu saja menerima kenyataan ini.

Salah satunya terlihat dalam unggahan video cuplikan adegan Ammar Zoni dan Irish Bella di instagram fanbase @supportammarzoni.

Dalam video yang diunggah itu terdapat beberapa adegan yang dimainkan Ammar Zoni dan Irish Bella lewat peran mereka sebagai Marcel dan Suci.

"Jadi fix tgl 1 Agustus CKC tayang jam 20.00 wib... selamat buat Arman, smg sesukses CS.

Untuk CS yah mungkin mmg sdh waktunya, apapun alasannya rating tinggi tp share ngos2an di jam super prime time bisa dimengerti.

Untuk fans Bang Ammar/Aish...smg Abang dapat project yg lbh bagus kedepannya.

Percaya Abang bkn orang yg mati kreativitas, dulu waktu comeback AL, sdh bkn PU lagi, syuting tdk padat Abang malah bersyukur bisa produksi film pendek sendiri, maybe next bikin Zero to Hero part 2, paling nggak mungkin lbh rajin bikin vlog, meski kl aku lbh suka Abang punya project baru dibidang acting apapun medianya.

Kl Irish konsen buat sikembar pastinya. Jadi jgn pada sedih yaaa......smg project baru segera otw, but thanks CS telah mjd sinetron yg Unforgettable untuk hidup Aish," caption di unggahan akun tersebut.

"Jangan tamat dong lgi rame nih gpp dipindahin jam tayang asal jangan tamat"