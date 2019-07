Kata-kata Bijak Orang Terkenal 2019 Agar Hidupmu Penuh Motivasi, Cocok buat Status WhatsApp (WA)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu dapat membaca kata-kata bijak orang terkenal dalam artikel ini agar hidupmu penuh motivasi.

Pada tahun 2019 ini, kamu juga dapat menggunakan quotes bijak tersebut untuk memperbarui atau update status WhatsApp (WA).

Atau, kamu pun bisa membagikan kata-kata bijak orang terkenal kepada kerabat dan sahabat melalui WhatsApp (WA) maupun media sosial (medsos) berupa Instagram (IG), Facebook (FB), maupun Twitter.

Beragam quotes bijak memiliki rangkaian kata yang indah dengan makna mendalam.

Berikut, kumpulan kata-kata bijak orang terkenal sebagaimana dirangkum Tribunlampung.co.id dari Success.com.

1#

“Nobody can make you feel inferior without your permission.” — Eleanor Roosevelt

"Tidak ada yang bisa membuat Anda merasa rendah diri tanpa seizin Anda."

2#

“You can never plan the future by the past.” — Edmund Burke