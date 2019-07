Ilustrasi. Kumpulan Kata-kata Bijak Vin Diesel di Film The Fast and The Furious

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, kumpulan kata-kata bijak Vin Diesel di film The Fast and the Furious.

Seperti yang diketahui, Vin Diesel merupakan sesosok aktor, sutradara, penulis, dan sekaligus produser berkebangsaan Amerika Serikat.

Tak semua orang mengetahui, jika pria yang lahir pada 18 Juli 1967 memiliki nama asli Mark Sinclair.

Aktor berusia 52 tahun ini dikenal luas melalui sederet perannya dalam sejumlah film terkenal, salah satunya saat memainkan peran sebagai Dominic Toretto dalam seri film The Fast and the Furious.

Selain itu, Richard B. Riddick dalam seri The Chronicles of Riddick, Xander Cage dalam sekuel xXx dan masih banyak lagi lainnya.

Bahakn Vin turut andil dalam memproduser pada sekuel waralaba The Fast and the Furious serial 4 sampai 8.

Tidak jarang sebagian orang menjadikan selebritis dunia menjadi public figure yang memberikan pengaruh besar bagi para penggemar dalam hidupnya.

Biarpun tak semuanya merupakan sosok public figure dengan reputasi yang baik.

Namun banyak juga dari kisah hidup mereka yang dapat kita jadikan inspirasi.

Tak terkecualin sosok Vin Diesel sebagai Dominic Toretto dalam seri film The Fast and the Furious.