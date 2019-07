Mendengar Penjelasan Abu Janda di ILC, Tubuh Pengamat Politik Rocky Gerung Sampai Berguncang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pegiat Sosial Media, Permadi Arya alias Abu Janda mengungkap momen pertemuannya dengan Mantan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Abu Janda bertemu dengan Sandiaga Uno dalam acara 'Indonesia Lawyers Club', melalui unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club pada Selasa, (30/7/2019).

Di depan Sandiaga Uno, Abu Janda menyatakan dirinya merupakan influencer yang sering mem-bully atau merundung Sandiaga Uno.

Abu Janda tak jarang merundung Sandiaga Uno selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sehingga, pertemuan dengan Sandiaga Uno merupakan momen spesial bagi Abu Janda

"Tapi malam ini saya spesial, saya double ekstra terima kasih Bang Karni, karena saya diberi kesempatan untuk salaman dengan Bang Sandi," ungkap Abu Janda.

"Saya samperin Bang Sandi, saya bilang, saya ini influencer capres 01 yang paling mem-bully abang selama pilpres kemaren," ucapnya.

Meski berkata demikian, Abu Janda lantas meminta salaman dengan Sandiaga Uno.

"Mohon ijin saya salaman, let me shake your hand (biarkan saya berjabat tangan denganmu-red)," ungkap Abu Janda.

Mendengar dirinya sering dibully, Sandiaga Uno justru mengaku tak masalah.